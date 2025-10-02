След първия сняг на Витоша – пътят се опесъчава, няма усложнения

Първият сняг вече натрупа на Витоша. Екипите на Столична община незабавно са възложили опесъчаване и обработка на двата основни планински пътя - кв. "Драгалевци" - хижа "Алеко" и кв. "Бояна" – Златните мостове. "Възложихме опесъчаване и следим обстановката. Към момента е спокойно, няма данни за усложнения или проблеми с движението", съобщи кметът Васил Терзиев.

След като миналата зима пътят за Витоша на няколко пъти беше затварян заради проблеми със снегопочистването, от общината бяха принудени да вземат мерки.

Повишен контрол и строги санкции : При некачествено почистване, дейността просто не беше заплатена на фирмата-изпълнител. Принципът за това решение е, че парите на столичани се дават само за свършена работа.

: При некачествено почистване, дейността просто не беше заплатена на фирмата-изпълнител. Принципът за това решение е, че парите на столичани се дават само за свършена работа. Увеличени изисквания към изпълнителите : Настояхме за по-адекватна техника за планински зимни условия и по-чести обработки на пътищата.

: Настояхме за по-адекватна техника за планински зимни условия и по-чести обработки на пътищата. Въведохме нощно почистване : Затварянето на пътищата до х. "Алеко" и "Златните мостове" през нощта (от 3:00 ч. до 7:00 ч.) позволи цялостно и безпрепятствено почистване и разширяване на платната.

: Затварянето на пътищата до х. "Алеко" и "Златните мостове" през нощта (от 3:00 ч. до 7:00 ч.) позволи цялостно и безпрепятствено почистване и разширяване на платната. По-тясна координация : Създадохме процес на непрекъсната координация между Общинска полиция, ЦГМ, ски училищата и хижарите за бърза реакция при сигнали.

: Създадохме процес на непрекъсната координация между Общинска полиция, ЦГМ, ски училищата и хижарите за бърза реакция при сигнали. Превантивни действия: Поехме ангажимента да отстраняваме опасно надвиснали дървета по пътните участъци, за да предотвратим рискове за безопасността.

"Витоша е една от най-посещаваните планини в България - всекидневно и целогодишно. Достъпът до нея е изключително важен за мен и за екипа ми, защото тя е място за отдих, спорт и бягство от градския шум за хиляди столичани", добави градоначалникът.

От Столична община призовават всички шофьори, които планират да посетят Витоша, да бъдат напълно оборудвани за зимни условия - със зимни гуми и вериги, и да се съобразяват с препоръките за движение и паркиране от органите на терен.

Терзиев увери и че се работи активно за подобряване на достъпа и за реализирането на цялостна визия за Витоша. "Целта ни е планината да бъде безопасна и достъпна за всички столичани целогодишно", каза той.