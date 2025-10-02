Ударът по президента е факт, НСО скоро няма да вози администрацията му

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред одобри на второ четене промени в Закона за Националната служба "Охрана" (НСО), според които отпада функцията на службата да осигурява транспорт за администрацията на президента. Измененията са внесени от Калин Стоянов от "ДПС – Ново начало" и получиха подкрепата на девет депутати, трима гласуваха "против", а двама се въздържаха.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов предложи да се премахне и охраната на част от лицата, които в момента се ползват от услугите на НСО – включително народни представители и други публични фигури. Още: "Държавата не му принадлежи": ПП-ДБ ще предложи НСО да спре да охранява Пеевски (ВИДЕО)

"През годините тези разпоредби едва ли са се ползвали по целесъобразност. Реално, доколкото ми е известно, от тях са се възползвали единствено г-н Пеевски и г-н Доган. Не е редно НСО да охранява подобни лица, има си други механизми", аргументира се Божанов. Предложението му обаче не беше подкрепено.

Петър Петров от "Възраждане" припомни, че групата му е внесла сходен законопроект за ограничаване на кръга от лица, охранявани от НСО. Той също подчерта, че досега практиката е била разхищение на ресурса на службата.

От "Има такъв народ" Николай Радулов постави въпроса как ще бъде уреден транспортът на президентската администрация, ако НСО вече не поема тази дейност. Още: На първо четене: НСО спира да осигурява с транспорт администрацията на президента

Според Юлиана Матеева от "Величие" в оценката на въздействието към законопроекта липсва анализ за ефекта върху бюджета. По думите ѝ промяната ще доведе до нови разходи, които трябва да бъдат отчетени.