Новите зони и по-високите цени за паркиране в София окончателно паднаха в съда

Върховният административен съд окончателно спря поскъпването и разширяването на платеното паркиране в София, след като потвърди решението на първата инстанция и отхвърли възраженията на Столичния общински съвет. С решението си върховните магистрати оставят в сила определението на Административен съд София-град от февруари, с което беше блокирано действието на ключови текстове от Наредбата за организацията на движението. Става дума за измененията, приети в края на 2025 г. и влезли в сила от 5 януари 2026 г., които предвиждаха сериозни промени в режима на "синя" и "зелена" зона.

ВАС приема, че жалбите срещу наредбата са допустими и подадени от лица с правен интерес, а съдът има пълното право да спре действието на оспорените разпоредби, ако има риск от значителни вреди.

Именно такъв риск виждат магистратите. Според тях прилагането на новите правила може да доведе до "значителни и трудно поправими вреди" както за гражданите, така и за публичните финанси. Или просто казано - много е скъпо (11,1 млн. лева) да вдигаме цените на зоните в София, да им увеличаваме времето за работа и да ги разширяваме, смятат съдиите.

Спрените промени

Оспорените текстове предвиждат двойно увеличение на цените за паркиране, разширяване на обхвата на зоните, удължаване на работното време и въвеждане на платено паркиране през уикенда. Освен това се повишават цените на винетните стикери за живущи, както и таксите за служебен абонамент, поставяне на скоба и услугата "паяк". Част от досегашната "зелена зона" трябва да премине в "синя", а обхватът на зоните да се увеличи в нови квартали.

Съдът обръща специално внимание и на финансовия ефект от промените. За въвеждането им е необходим ресурс от над 11 милиона лева за нова маркировка, пътни знаци, софтуерни промени и административни разходи. Ако наредбата бъде отменена на по-късен етап, тези средства няма как да бъдат възстановени в бюджета на общината.

Именно това е ключовият мотив на съда - че подобни разходи, направени преди окончателното решение по делото, биха довели до необратими последици.

Затова ВАС приема, че е налице необходимост от спиране на действието на спорните текстове до приключване на съдебния спор по същество.

Решението на върховния съд е окончателно, което означава, че промените в паркирането остават блокирани и няма да бъдат прилагани.