За десета поредна година Община Елин Пелин организира церемонията „Бебе на годината“, с която награждава първото родено дете за новата 2026 година. Церемонията по награждаване на „Бебе на годината“ ще се проведе на 02.02.2026 г. от 11:00 ч., в салона на НУ "Христо Ботев", гр. Елин Пелин.

И тази година подаръци ще получат както първото бебе родено през 2026 г. в община Елин Пелин, така и всички малки жители на град Елин Пелин. Всички деца и техните родители ще имат възможността да получат благословия от отец Иван Плещов.

Подаръците са осигурени от Община Елин Пелин, с любезното съдействие и подкрепата на Общинска банка АД, "Фантастико" груп ООД, "ДМ България" АД, "Максима България" ЕООД, "Интегра Пластикс" ЕАД и фирма “Ти Ел Си” ЕООД.