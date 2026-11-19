На 19 и 20 ноември 2026 г. Община Елин Пелин ще бъде домакин на „Национален училищен турнир – 3х3“ по футбол за смесени ученически отбори. Срещите ще се проведат в спортна зала „Инж. Янко Янков“ в града.

- 19 ноември в 13:30 ч. — ученици от 2 до 4 клас.

- 20 ноември в 13:30 ч. — ученици от 5 до 7 клас.

Организатори са Българският футболен съюз (БФС) и Bulgarian Street Sports 3x3. Турнирът е част от национална инициатива със събития във всички 28 области на България, която свързва училища и общини в подкрепа на детския спорт.

Основната цел е да бъдат привлечени повече деца, включително ученици, които не спортуват активно или досега не са имали досег с организирания спорт. Достъпният формат 3х3 им дава възможност да се включат в отборна игра, да изпитат състезателната емоция и да открият своето място в спорта. Инициативата насърчава физическата активност и работата в екип, като поставя акцент и върху дисциплината и общуването между участниците.

За всички участници са предвидени награди и медали. Националният шампион във възрастовата група 5.–7. клас ще получи възможността да представи България на Балканиадата по футбол 3х3.

С домакинството си Община Елин Пелин подкрепя усилията повече ученици да спортуват и да получат възможност за състезателна изява.

Успех на всички отбори!