Столичната община дава мащабен зелен светофар на пълната дигитализация на градското осветление. Проектът вече обхваща над 700 модернизирани електрически табла, управляващи около 35 000 лавици, а с предстовящото обновяване на още 1230 табла в рамките на тази и следващата година цялата столица ще премине към една обща интелигентна система за управление.

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Изкуствен интелект ще предвижда авариите

Големият пробив в новата система не е просто подмяната на старите жици и крушки с енергоспестяващи LED технологии, а внедряването на вграден изкуствен интелект. Умната мрежа работи на принципа на непрекъснатия мониторинг. Тя следи в реално време напрежението, тока и отклоненията в електроподаването на всяко табло. Благодарение на алгоритмите за машинно обучение, системата може да разпознава повтарящи се модели и да подава предупреждения за потенциални аварии, преди те реално да са се случили и да оставят цяла улица на тъмно.

Ако все пак възникне проблем – било то техническа неизправност или дори нерегламентирано присъединяване към мрежата – контролерите изпращат мигновен сигнал, което нулира времето за реакция на аварийните екипи.

Сигурност и ефективност

„Уличното осветление е част от сигурността на хората и от качеството на живот в града“, коментира кметът на София Васил Терзиев. По думите му целта на инвестицията е публичните средства да се харчат прозрачно и ефективно, но най-вече да решават реален проблем на софиянци – сигурността при прибиране вечер.

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Новото дистанционно управление позволява прецизно настройване на часовете за включване и изключване според сезона и реалните нужди на градската среда, което значително намалява енергийните загуби.

Модернизацията вече е факт в ключови райони като „Триадица“, „Младост“, „Лозенец“, „Витоша“, „Надежда“, „Слатина“ и др., а финансирането дотук се случва чрез европейски средства по Плана за възстановяване и устойчивост, Норвежкия механизъм и общинския бюджет.

От парковете до емблематичните паметници

Промъкването на новите технологии в осветлението е само част от по-мащабната трансформация на градската среда у нас през последните години. Общината вече обнови осветлението в редица емблематични зони – от алейното осветление в Южния парк, парк „Заимов“ (където са поставени над 160 нови стълба) и парка „Лагера“, до над 22 пешеходни подлеза (включително при Орлов мост и СУ „Св. Климент Охридски“).

Изцяло ново енергоспестяващо осветление е изградено при ремонта на булеварди като „Ал. Стамболийски“ и „Опълченска“, а чрез програмата за граждански бюджети „Идеи за града“ светнаха и десетки междублокови пространства в „Красно село“, „Илинден“ и други райони. София придобива и нов нощен облик благодарение на художественото осветление на емблематични сгради като Народния театър „Иван Вазов“, паметника на Васил Левски и Руската църква.