За втори път Административният съд София-град (АССГ) отхвърли жалбата срещу избора на Васил Терзиев за кмет на столицата. Новината съобщи самият той в профила си в социалните мрежи, като не пропусна да коментира с доза ирония факта, че дело, което по закон трябва да се гледа по реда на бързото производство, се точи вече трета година. "С това темпо има реален шанс да получим окончателно решение до края на мандата. А ако не успеем – ето още една добра мотивация да се кандидатирам за втори. Все пак трябва да дочакам решението", написа шеговито столичният кмет.

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Терзиев подчерта, че макар да уважава правото на всеки да оспорва изборни резултати, тригодишното протакане на казус, за който законът предвижда кратки срокове, е "сериозен повод за размисъл за начина, по който работят институциите ни".

Градоначалникът заяви още, че нито за ден не е спирал работа в очакване на съдебната развръзка и напомни на гражданите, че могат да се запознаят с резултатите на екипа му в публикувания отчет за трите години от началото на мандата.

Предисторията

Съдебният спор за управлението на столицата започна веднага след втория тур на местните избори на 5 ноември 2023 г. Терзиев победи опонента си Ваня Григорова, подкрепена от БСП и леви формации, с минимална преднина от под 5000 гласа - 48,20% срещу 46,89%. Щабът на Ваня Григорова оспори резултатите в АССГ с твърдения за сериозни нарушения при броенето на бюлетините и несъответствия в данните от флашките на машините. След месеци на експертизи и повторно преброяване на стотици секции, през юли 2024 г. Административният съд София-град потвърди избора на Терзиев, присъждайки му дори малко по-голяма преднина.

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Григорова обжалва решението пред Върховния административен съд (ВАС). Върховните магистрати отмениха решението на първата инстанция заради процесуални пропуски и непълноти в техническите експертизи за машинния вот и върнаха делото в АССГ за ново разглеждане от друг съдебен състав.

Днешното решение на АССГ отново потвърждава законността на избора на Терзиев. То обаче все още не е окончателно и подлежи на ново обжалване пред Върховния административен съд, което прави напълно реалистична шегата на кмета, че финалната дума на Темида може да дойде едва в края на четиригодишния му мандат през есента на 2027 г.