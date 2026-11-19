На 11 ноември 2026 година в Joy Station, гр. София, се проведе официалната церемония по връчването на годишните награди BRAND BUILDING AWARDS 2026, организирана от BRAND TALKS. Престижното събитие събра представители на бизнеса, местната власт, предприемачи, инвеститори и обществени личности, обединени от общата идея, че успешното развитие се постига чрез визия, иновации, устойчиви партньорства и последователна работа. Сред отличените на тазгодишната церемония е Община Костинброд, която получи специалната награда „Обществен принос към инвестиционното и индустриалното развитие“.

Признанието е висока оценка за последователната политика на местната власт за привличане на инвестиции, разширяване на индустриалните зони, модернизиране на инфраструктурата и създаване на благоприятна бизнес среда.

На официалната церемония присъстваха кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, председателят на Общински съвет – Костинброд, д-р Атанас Тенев и началник отделът г-жа Бистра Боянова. BRAND BUILDING AWARDS са отличия, насочени към популяризирането на успешни практики в изграждането и развитието на брандове, предприемачеството, иновациите и обществено значимите инициативи.

Наградите поставят акцент върху устойчивото развитие, стратегическото управление, социалната отговорност и приноса на организациите и институциите за икономическата среда.

Специалното отличие за Община Костинброд подчертава важната роля на местното самоуправление като активен партньор на бизнеса и двигател на регионалното развитие. През последните години община Костинброд се утвърждава като един от перспективните индустриални и производствени центрове в непосредствена близост до столицата.

Стратегическото географско положение, транспортната свързаност, развитата индустриална инфраструктура и активният диалог с инвеститорите превръщат общината в предпочитана дестинация за реализиране на нови бизнес проекти.

На територията на общината успешно развиват дейност утвърдени български и международни компании.

Тези инвестиции не само укрепват икономическия потенциал на региона, но и създават нови работни места, стимулират заетостта и откриват перспективи за професионална реализация на местното население.

На цялата територия на община Костинброд – от града, до най- малкото село има изключителен подем и в жилищното строителство.Все по-голям е броят на младите семейства, които предпочитат общината за свой дом, където да отглеждат децата си. Голям е броят на хората, които напускат пределите и на столицата, за да се върнат за постоянно живеене в имоти в общината.

Паралелно с развитието на индустриалните зони Община Костинброд продължава активната си работа по модернизирането на обществената, образователната, транспортната и социалната инфраструктура.

Сред приоритетите на общинското ръководство са подобряването на пътната свързаност, изграждането на нови обществени пространства, развитието на образователната база и създаването на съвременни условия за живот.

При получаването на престижното отличие кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, се обърна към организаторите и присъстващите с думите:

„От името на Община Костинброд и Общински съвет – Костинброд изказвам своята искрена благодарност за това признание, което е висока оценка за развитието на нашата община и за усилията ни да я превърнем в привлекателно място за инвестиции, бизнес и живот.

Днес Костинброд е сред най-бързо развиващите се общини в България и това не е случайно. Зад този успех стои един силен и сплотен отбор – общинската администрация и Общински съвет – Костинброд.

Благодарение на съвместната ни работа изградихме екип, който успешно разработва и реализира проекти, свързани с изграждането и модернизирането на подземната и надземната инфраструктура. Именно тези инвестиции създават благоприятни условия за привличането на нови инвеститори, разширяването на индустриалните зони и развитието на жилищното строителство. Костинброд постепенно се превръща в притегателен център не само за бизнеса, но и за младите семейства, които избират нашата община за свой дом и за място, където да отглеждат децата си.

На територията на общината успешно се развиват различни отрасли на промишлеността, включително леката и хранително-вкусовата промишленост, които имат съществен принос за местната икономика и заетостта.

Искам специално да подчертая и ролята на Общински съвет – Костинброд, който работи в изключително добра координация с общинската администрация и инвеститорите. Решенията се вземат своевременно, прозрачно и отговорно. Когато развитието на общината го изисква, се провеждат и извънредни заседания, за да бъдат взети важни решения, които да подкрепят инвестиционните намерения и икономическия растеж.

И тъй като днес сме на церемонията BRAND BUILDING AWARDS, вече със самочувствие можем да кажем, че през годините успяхме да изградим и свой собствен бранд. Този бранд се нарича „Костинбродчанин“! Защото зад това име стои човек, който с гордост казва къде живее, къде работи и къде отглежда децата си.

Нашата най-голяма гордост е, че жителите на община Костинброд имат самочувствието и увереността да заявят своята принадлежност. Те се гордеят, че живеят тук, че работят, създават семейства, развиват бизнес и инвестират в бъдещето на своята община.

Защото най-ценният бранд на една община не са нейните сгради, предприятия или инвестиции, а хората, които с гордост я наричат свой дом!

Благодаря ви за признанието!“ Отличието на BRAND BUILDING AWARDS 2026 е поредно признание за усилията на Община Костинброд да се развива като модерна, икономически активна и привлекателна за инвестиции община.

Община Костинброд изказва своята благодарност към организаторите на BRAND BUILDING AWARDS 2026 за високата оценка и оказаното доверие, както и към всички инвеститори и партньори, които допринасят за икономическото развитие на общината ни.