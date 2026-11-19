Близо 200 ученици от четири самоковски училища и млади футболисти от „Рилски спортист“ се включиха в откриването на пилотния проект на БФС, насочен към привличането и подготовката на ново поколение футболни съдии.

Изборът на Самоков за начало на националната инициатива е признание за традициите на града в съдийството. Десетки самоковски рефери са оставили следа в българския футбол, а част от тях присъстваха и на откриването. Днес градът ни има двама представители в Еfbet Лига – Мариян Гребенчарски и Тодор Вуков.

Началото на академията беше дадено от кмета на община Самоков инж. д-р Ангел Джоргов, административния директор на БФС Деница Крумова, заместник-изпълнителния директор Добрин Гьонов, секретаря на общината Станислава Цветкова и главния инструктор на Съдийската комисия Милко Николов. Сред гостите бяха още заместник-председателят на комисията Никола Джугански, както и проф. Йордан Иванов – бивш елитен съдия и вицепрезидент на Аматьорската футболна лига.

Специален момент беше връчването на диплома и съдийска книжка на Георги Караиванов – отличник на курса за футболни арбитри. Отличени бяха и самоковски съдии, допринесли за развитието и авторитета на съдийството през годините.

По време на срещата младите хора се запознаха с правилата на играта, спецификата на съдийската професия и отговорността при вземането на решения на терена. От БФС заявиха, че инициативата ще продължи и в други градове на страната, а учениците бяха насърчени да се присъединят към академията и да открият възможностите за развитие във футбола и извън състезателното поле.

Благодарим на Българския футболен съюз и Съдийската комисия за доверието и избора на Самоков за първи домакин на академията. Специална благодарност отправяме към инж. Петър Георгиев и екипа на комплекс „СамЕлион“ за предоставената база и отличните условия в „Арена СамЕлион“.

Пожелаваме успех на „Съдийска академия – Самоков“! Нека сред младите участници бъдат бъдещите арбитри, които ще продължат традициите на нашия град в българското футболно съдийство!