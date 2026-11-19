Елин Пелин отбелязва Деня на християнското семейство с богата програма. Нека прекараме Деня на християнското семейство в забавления за малки и големи! Каним Ви на един незабравим празничен ден, изпълнен с усмивки, игри, забавления и споделени моменти с любимите хора!

Очакват Ви интересни занимания за малки и големи, много настроение и приятни изненади!

ВХОД СВОБОДЕН!

Вземете децата, поканете близки и приятели и елате да създадем красиви спомени заедно!

Очакваме Ви на 21 ноември!