Община Костинброд е дом на нови 126 малки наследници

На 21 януари 2026 година ресторант „Нива“ за поредна година отвори врати по повод празничното честване на Бабинден.

На 21 януари, по стар стил, отбелязваме Бабинден – празник, посветен на родилната помощ. От 1951 година денят е професионален празник на акушерите и гинеколозите, но по стара традиция на Бабинден отдаваме заслужена признателност и благодарност и към възрастните жени, израждали младите невести, преди болничната помощ да стане достъпна в страната.

На Бабинден е съхранена традицията ритуално да се измиват ръцете на акушерките, с чиято помощ на бял свят се ражда новият живот. Старите хора вярвали, че този ритуал помага жените да раждат по-леко, така както лесно се плъзга сапунът по ръцете на акушерките. В миналото обредът е бил много по-пъстър и многопластов. Измиването на ръцете на бабата-акушерка се извършвало под плодно дърво в градината, за да бъдат плодовити и невестите. Всяка жена поднасяла сапун, поливала вода за измиване и дарявала бабата с различни дарове. След това акушерката избърсвала мокрите си ръце в полите на невестите, за да ги ориса за леко раждане и плодовитост.

Хората вярвали в магическата и пречистваща сила на водата на Бабинден, поради което се е зародила и тази традиция. Обредността през деня е подчинена на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са „бабували“ на родилките, а днес – отдаваме уважение и голяма благодарност на всички акушери и гинеколози, на всички родилки и дами, даващи живот, защото децата са нашето светло продължение.

През 2025 година в община Костинброд са родени общо 126 нови малки жители.

Празникът бе повод общинска администрация – Костинброд да отправи своето уважение и признателност към лекарите, акушер-гинеколозите и акушерите, които се грижат за младите майки и техните деца, както и към самите родители – с тържествена церемония и връчване на подаръци.

На събитието присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Борислав Борисов – кмет на село Петърч, г-н Евгений Кирилов – кмет на село Драговищица, г-жа Гергана Величкова – кмет на село Опицвет, акушерката г-жа Юлия Динкова, г-жа Бистра Боянова – началник отдел „Образование, младежки политики, спорт, култура и социални дейности“ в община Костинброд, служители на общинската администрация, родители, прародители и множество усмихнати деца.

Кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов – поздрави присъстващите с думите:

„Честит професионален празник на всички акушер-гинеколози и на всички, които са посветили живота си на тази благородна професия! Честит празник и на вас, уважаеми родители, които допринасяте за положителния прираст на община Костинброд!

Искам да подчертая, че община Костинброд винаги е работила и се е стремяла към подобряване на условията и качеството на живот за младите семейства и децата. От миналата година отвори врати новата детска градина „Слънчице“, а в останалите детски заведения непрекъснато се извършват обновявания и подобрения. Изграждаме нови детски площадки, създаваме възможности за спорт и активен начин на живот, като се разкриват различни спортни клубове и дейности за децата и младежите. Всичко това е част от нашата последователна политика децата на община Костинброд да растат в сигурна, модерна и подкрепяща среда.

Честит празник на всички!“

Първото родено дете в община Костинброд за 2026 година е Валентин Емануилов от град Костинброд. Майката на първородния за общината юнак – г-жа Любов Димитрова – бе удостоена със златно кюлче за своята рожба. Заедно с акушерката Юлия Динкова те пресъздадоха традицията с ритуала „Бабуване“, при който младата родилка полива и измива ръцете на акушера – човекът, който с грижа и любов помага на децата да се появят на бял свят.

След пресъздаването на ритуала всички присъстващи родители на децата, родени през 2025 година, получиха своите подаръчета „Късметлийска паричка“ от Българска монетна къща и възможността да запечатат спомена от празничния ден в снимка.

Децата са бъдещето на нашия град и на нашата страна. Наш дълг и отговорност е да работим за тяхното развитие и успех. Община Костинброд се гордее със своите малки наследници и ще направи всичко възможно те да пораснат щастливи в своето родно място.

Пожелаваме здраве на всички родители, на малките герои и на техните семейства – бъдете винаги заедно и завинаги свързани!

Честит празник!

❗️Важно уточнение:

Родителите, които не са присъствали на събитието, могат да получат своите подаръци всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 часа в общинска администрация – Костинброд, етаж 1, стая 1, срещу представяне на лични данни и данните на детето.