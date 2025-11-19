Студио Actualno:

Парк "Заимов" с ново осветление

19 ноември 2025, 14:16 часа 263 прочитания 0 коментара
Парк "Заимов" с ново осветление

Столична община финализира основните дейности по модернизацията на алейното осветление в парк "Заимов". Проектът на стойност 893 937 лв. с ДДС стартира на 11 март 2025 г. "Осветлението в София е една от много важните за мен теми, защото вярвам, че и миналото, и бъдещето на града ни са светли, стремим се настоящето също да бъде такова. Парк "Заимов" е едно от любимите места на софиянци и обновяването му беше задължителна и дългоочаквана стъпка към по-приветлива, безопасна и комфортна градска среда”, написа в профила си във Facebook кметът на София Васил Терзиев.

ОЩЕ: Мащабен ремонт започва в столичния парк „Заимов“

Заимов най-накрая светна! И паркът вече е по-безопасен и гостоприемен. Липсата на осветление не е дребен детайл. Тя...

Публикувахте от Васил Терзиев в Сряда, 19 ноември 2025 г.

Какво е изпълнено?

  • Положени са над 5 км нова подземна кабелна мрежа.
  • Монтирани са 108 ниски и 54 високи нови стълба, като 9 от старите са запазени
  • На всички стълбове са предвидени нови LED паркови осветители.
  • Подменени са две основни табла за електрозахранване и са инсталирани автоматични календарни контролери.
  • Изградени са нови и реконструирани ревизионни шахти.
  • Възстановени са настилките след полагането на инфраструктурата.

Още в началото на ремонта екипите установили гъста мрежа от корени на големи дървета по предвиденото за изграждане на електропреносната мрежа трасе. За да бъде гарантирано дългосрочното добро състояние и безопасност на дърветата – проектът е бил коригиран, става ясно от съобщението на Столична община.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Подменят осветлението в четири парка в София

Новото алейно осветление в парк "Заимов" е поредна стъпка към модернизацията на градската среда в София. 

През 2024 г. беше възстановено осветлението в Южния и Западния парк, а през тази година бе обновено осветлението и при два от символите на София - Народния театър "Иван Вазов" и Паметника на Васил Левски. Предстоят и още обновявания, включително в парк "Хиподрума".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Осветление Парк Заимов Васил Терзиев
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес