През интересите на София: Терзиев за оставката на Радев

21 януари 2026, 11:09 часа 318 прочитания 0 коментара
Всеки човек или партия, който допринася София да бъде третирана по-честно, е добре дошъл. Този коментар направи кметът на София Васил Терзиев за оставката на президента Румен Радев и заявката му да влезе в политиката. Според Терзиев ще има раздвижване на политическия терен. "Най-много се вълнувам кога и как ще се променят нещата, за да може София да бъде третирана честно", каза той.

Според него тепърва трябва да се види каква ще бъде програмата му, в какъв формат Радев би се явил на избори, геополитическа ориентация и приоритети.

"Да си получава парите, които ѝ се полагат за инфраструктурни проекти, да не бъдем наказвани и да се спъва работата за града", допълни столичният кмет.

На 19 януари в специално обръщение към нацията Румен Радев обяви, че ще депозира оставката си пред Конституционния съд. Конституционният съд вчера образува дело по повод постъпилата оставка.

Виолета Иванова
Румен Радев Васил Терзиев предсрочни парламентарни избори 2026
