През интересите на София: Терзиев за оставката на Радев

Всеки човек или партия, който допринася София да бъде третирана по-честно, е добре дошъл. Този коментар направи кметът на София Васил Терзиев за оставката на президента Румен Радев и заявката му да влезе в политиката. Според Терзиев ще има раздвижване на политическия терен. "Най-много се вълнувам кога и как ще се променят нещата, за да може София да бъде третирана честно", каза той.

Според него тепърва трябва да се види каква ще бъде програмата му, в какъв формат Радев би се явил на избори, геополитическа ориентация и приоритети.

"Да си получава парите, които ѝ се полагат за инфраструктурни проекти, да не бъдем наказвани и да се спъва работата за града", допълни столичният кмет.

На 19 януари в специално обръщение към нацията Румен Радев обяви, че ще депозира оставката си пред Конституционния съд. Конституционният съд вчера образува дело по повод постъпилата оставка.