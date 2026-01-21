Иван Шишков посочи готов ли е да се включи в проекта на Радев

Готов съм да се включа в политически проект на Румен Радев, както съм бил готов да работя и в служебен кабинет, назначен от него. Не само аз и той бяхме съмишленици. Това каза бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков в ефира на Нова телевизия.

"Всички очакват да се промени начинът, по който функционира държавата. В последните години на практика политиката на страната се определяше от полуполитици, а не от експерти. Аз бях служебен министър и мога да кажа, че в нашите правителства всички бяхме експерти. Тогава нещата в България лъснаха ясно и категорично", заяви той.

Според него президентът е със западна геополитическа ориентация. "От 2020 г. обществото се бори срещу политическата реалност - а това е истинското европейско развитие на България. Видяхме маски, зад които политици злоупотребяваха с европейски пари и показаха лошата страна на държавата. Проблемът не е, че не харесваме някого, а че като се създадат условия за промяна в страната, някой млъква, за да бъде на власт. Създадена беше атмосфера за огромен антикорупционен протест, който беше справедлив", заяви Шишков.