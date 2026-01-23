Оставката на Румен Радев:

23 януари 2026, 12:55 часа 328 прочитания 0 коментара
Продават на търг къщата на Иван Гешов, ето каква е началната цена

Къщата на българския министър-председател от периода 1911 - 1913 г. Иван Гешов на столичния бул. "Патриарх Евтимий" 7 се продава. Собственикът на имота, който е строителен предприемач, я е пуснал на търг. Това става ясно от доклад, който кметът на район "Средец" Трайчо Трайков и общинският съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров, са внесли в Столичния общински съвет. В него се предлага кметът Васил Терзиев да упълномощи Трайков да участва в търг и така Столична община да придобие знаковата сграда.

Каква е началната цена?

Къщата на Гешов е обявена за публична продан от частен съдебен изпълнител, която вече е започнала на 19 януари и продължава до 19 февруари 2026 г. включително, до края на работния ден (17:00 часа). Отварянето на наддавателните предложения и обявяването на купувача е насрочено за 20 февруари в Софийски районен съд.

Начална цена за имота, от която ще започне наддаването, е в размер на 3 697 247,72 евро, с частично включено ДДС в размер на 357 101,79 евро върху частта от дворното място, която не представлява прилежащ към сградата терен. За участие в проданта се внася предварително задатък в размер на 10% от посочената по-горе начална цена на имота.

Мотивите

"Сградата, предмет на публичната продан, представлява значим елемент от исторически формираната градска среда на централната част на София и е неразделна част от културно-историческия облик на район „Средец“. Нейната архитектурна стойност, мащаб, силует и запазени автентични елементи я определят като носител на културна памет, идентичност и историческа приемственост, чиято загуба би нанесла трайна и непоправима вреда на градската среда", пишат в мотивите си Трайков, Димитров и Марта Георгиева.

Те се опасяват, че при евентуално придобиване на имота от частен субект съществува реален и обективен риск сградата да бъде "третирана единствено като инвестиционен актив, без отчитане на нейния статут на недвижима културна ценност и без съобразяване с обществения интерес, да бъде оставена в състояние на умишлена или фактическа амортизация, да бъде подложена на интервенции, водещи до загуба на автентичност или фактическа подмяна, както и да се стигне до реализиране на ново строителство, несъответстващо на историческия контекст и културно-историческите характеристики на района".

"В този смисъл участието на кмета на Столична община или упълномощено от него лице, включително кмета на СО – район "Средец", в публичната продан следва да се разглежда като необходима и превантивна мярка за защита на недвижимото културно наследство и на обществения интерес", гласи докладът.

Виолета Иванова
