Продължава приемът на документи за отпускане на стипендии на студенти от Елин Пелин

Подкрепяме младите хора днес, за да градим заедно бъдещето на Елин Пелин! Продължава приемът на документи за отпускане на стипендии на студенти от община Елин Пелин, обучаващи се в професионални направления „Медицина“, „Здравни грижи“ и „Педагогика“.

Зад всяка от тези професии стои изборът да бъдеш полезен. Да лекуваш, да се грижиш за хората, да учиш и вдъхновяваш децата. Със стипендиите общината подкрепя младите хора по пътя към тези отговорни професии и бъдещата им реализация в нашата общност. Могат да кандидатстват студенти с постоянен адрес в община Елин Пелин, които се обучават в редовна форма във висше учебно заведение в България и отговарят на условията, посочени в правилата.

Заявленията се подават в Деловодството на Община Елин Пелин — гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ №1.

Заявленията се разглеждат и одобряват от комисия в срок до 15 ноември 2026 г.

Правилата за отпускане на стипендии и необходимите образци на документи можете да намерите на официалния сайт на общината:

"Правила и документи за кандидатстване" (https://www.elinpelin.bg/currentNews-10808-content.html)

Учете, следвайте мечтите си и помнете, че в Елин Пелин има място за вашите знания, талант и бъдеще!