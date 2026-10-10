Нидерландия връща на Индонезия 36-каратовия диамант на султана

Нидерландия връща на Индонезия 36-каратовия диамант на султан Банджармасин, изнесен от страната по време на колониалния период. Заедно със скъпоценния камък ще бъдат върнати още 19 културни ценности, незаконно отнети с принуда или грабеж. Диамантът досега се намираше в Райксмузеум (Държавния музей) в Амстердам.

Сред предметите, които ще бъдат върнати, са още ръчно изписан Коран, традиционен меч, надгробна плоча, ръкописи, става ясно от съобщение на Министерството на образованието, културата и науката.

Връщането се извършва по искане на Индонезия. Осемнадесет от обектите в момента се съхраняват в Музея на света, посветен на световните култури, човешката история и многообразието, а останалите два – в Райксмузеум.

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Министърът на образованието, културата и науката Риане Летсхерт следва препоръката на Комисията за колониалните колекции. "С това връщане допринасяме за поправянето на историческата несправедливост. Тези предмети имат голяма културна и историческа стойност за Индонезия. Те никога не е трябвало да се намират в Нидерландия", заяви тя.

Комисията по колониалните колекции разглежда в момента и други искания от Индонезия и Шри Ланка за връщане на ценни предмети.

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