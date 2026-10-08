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Велоалеи и сигурни пешеходни връзки: Терзиев с искания към държавата за Околовръстния път

08 октомври 2026, 13:23 часа 565 прочитания 0 коментара
Снимка: ПЦ на АПИ
Велоалеи и сигурни пешеходни връзки: Терзиев с искания към държавата за Околовръстния път

Държавата да заложи 12,5 км велоалеи при изграждането на Софийския околовръстен път, настоява кметът на София Васил Терзиев в писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Предложенията на Общината са изготвени въз основа на експертен анализ и постъпили сигнали и предложения от граждани. Целта е още на етап проектиране да се осигури непрекъсната и безопасна пешеходна и велосипедна свързаност между кварталите от двете страни на околовръстния път.

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„Когато се проектира инфраструктура от такъв мащаб, трябва да се мисли и за всички връзки, които тя ще създаде или прекъсне. В София вече имаме изградени велосипедни трасета и планираме нови. Трябва да осигурим безопасните пресичания между тях още сега, докато се проектира СОП“, отбеляза кметът Терзиев.

Предложенията 

Предложенията включват приблизително 12,5 км велосипедна инфраструктура и обхващат 13 ключови кръстовища по трасето на Софийския околовръстен път. Очаква се тя да свърже съществуващите велосипедни трасета по бул. „Братя Бъкстон“, в района на НИМ и Витоша, по бул. „Цар Борис III“ и в Княжево, както и по ул. „Монтевидео“ и бул. „Никола Петков“. Предвиждат се и връзки с бъдещи велосипедни трасета по ул. „Боряна“, бул. „Цар Борис III“ в посока Княжево и ул. „Любляна“, които да свържат кв. „Карпузица“, Княжево и Горна баня с велосипедната мрежа към центъра.

Предлага се също проучване на възможностите за велосипедни трасета по р. Владайска между метростанция „Горна баня“ и бул. „Президент Линкълн“, както и по ул. „Суходолска“, съгласно Плана за устойчива градска мобилност на Столична община.

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Писмото идва на фона на конкретния напредък по последния незавършен участък на Софийския околовръстен път – Националният експертен съвет вече одобри ПУП за трасето, след като Столичната община изработи идейните проекти, на базата на които са разработени устройствените планове. Участъкът е ключов и за достъпа до бъдещата Национална детска болница, където Общината паралелно работи по довеждащата инфраструктура.

От Общината информираха, че велокоординаторът на Столичната община Дилян Гавраилов е изпратил до Агенцията "Пътна инфраструктура" конкретни предложения за предвиждане на велосипедна инфраструктура при изграждането на Околовръстния път. Впоследствие Гавраилов участва и в среща с представители на МРРБ по инициатива на гражданското сдружение „Княжевецъ“. На срещата е поставен въпросът за велосипедната връзка в продължение на трасето по бул. „Цар Борис III“ към Княжево, както и за необходимостта да бъдат осигурени безопасни велосипедни връзки при всички места, на които Околовръстният път пресича съществуващи или планирани маршрути.

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Велоалеи МРРБ Околовръстен път Васил Терзиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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