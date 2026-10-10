"За да победите, не трябва да купувате руски петрол“: Тръмп в пълния му лъжлив блясък (ВИДЕО)

"За да победите, не трябва да купувате руски петрол" - думи на американския президент Доналд Тръмп пред Fox News. Разбира се, те не са казани сега, когато Тръмп обяви сделка с руския диктатор Владимир Путин за руския дизел – около месец преди изборите за Конгреса, които, благодарение на Тръмп и необмислената му война с Иран, републиканците се очертава да загубят катастрофално – ОЩЕ: Зад кулисите: Двама диктатори си играят със света и се гаврят с жертвата Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Тези думи обаче не са казани веднъж – всъщност Тръмп говори как не трябва да се купува руски петрол многократно и то винаги в смисъл, насочен към войната в Украйна и че това е фундаментално, за да бъде спряна тя. Например:

"Европа са мои приятели, но купуват руски петрол. Не трябва да се очаква ние да работим на пълни обороти".

"Наложих 50% мита на Индия, защото купуват руски петрол".

"Ако цената падне или Русия не продава петрол, няма да има друг избор, освен да седне на масата за преговори и да постигне споразумение".

"Не бях щастлив заради ЕС или, да кажем НАТО, когато видях, че купуват руски петрол".

"Безпардонно дори страни от НАТО не намалиха значително вноса на руски петролни продукти. Финансират войната срещу самите себе си. Кой може да си помисли такова нещо?".

🤡 “If you want to win, don't buy oil from Russia,” — Donald Trump The US president has spent years criticizing countries that buy Russian oil. And yesterday, he decided to join them himself 👏 — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2026

Междувременно, сенаторът-демократ Ричард Блументал разкритикува Тръмп за сделката, с която даде за пореден път глътка въздух на давещия се в Украйна Путин. Блументал, заедно с покойния сенатор-републиканец Линдзи Греъм, е автор на закон, с който всеки президент на САЩ може да наложи тежки вторични мита на държави, купуващи руски петрол и петролни продукти. САЩ стават съучастници във войната на Путин срещу Украйна, заяви Блументал. Той призова Тръмп моментално да отмени сделката си с Кремъл. Сделката с Путин важи всъщност до 7 април, 2027 година, поне засега – т.е. глътката въздух за руския диктатор е за цялата зима - Още: Историческото унижение за Тръмп на идващите избори за Конгреса се оформя все по-явно (ВИДЕО)

Сенаторът също така отправи директно предупреждение към американските компании, които планират да купуват руско гориво - Конгресът гледа. Пълното изявление на Блументал е следното: "Решението на президента да отмени санкциите върху руския дизел е срам и ни прави съучастници във войната на Путин срещу Украйна. Този зле прикрит опит за смекчаване на хаоса, причинен от незаконната война на Тръмп в Иран, ще бъде от полза само за китайската и руската икономика и ще доведе до клането на още невинни хора в Украйна. Това споразумение с диктатор-убиец е петно върху характера на нашата нация, обида към паметта на Линдзи Греъм и пряко противоречи на намерението на Конгреса, вложено в нашия подкрепен и от двете партии законопроект за санкции. Президентът трябва незабавно да отмени това споразумение. До американските компании, които обмислят да вземат кървавите пари на Путин: Конгресът наблюдава" - ОЩЕ: След сделката за гориво на Тръмп и Путин: Украйна подпали два петролни терминала в Русия, докато вадеше убити деца у дома (ВИДЕО)

An oil terminal at Russia's Novoshakhtinsk refinery in Rostov is still burning after an overnight drone raid, with roads in the city partially closed, allegedly over bridge damage from the attack. https://t.co/hhRCUNuDDZ — WarTranslated (@wartranslated) October 10, 2026