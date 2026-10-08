Метростанция "Панчо Владигеров" ще е готова през лятото на 2027 г.

Строителството на метростанция "Панчо Владигеров", което започна през 2023 г., е завършено на 90% и през лятото на 2027 г. ще бъде готова за експлоатация. Това обяви кметът на София Васил Терзиев при проверка на строителството на обекта заедно с директора на "Метрополитен" Николай Найденов и зам.-кмета по финанси Георги Клисурски. Новата метростанция ще даде възможност за свързване на първа и втора метролинии.

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"Ще бъде намален интервалът на движение на метровлаковете по втора линия от 7 на 4 минути, което ще направи още по-удобно ползването на метрото", добави Терзиев.

Със завършването на метростанцията се очаква около 10-12 000 жители от околните квартали да ползват метрото. Терзиев съобщи още, че предстои разширението на първата линия на метрото под бул. "Царица Йоана" в "Люлин" към Околовръстното шосе.

Директорът на "Метрополитен" Николай Найденов заяви, че съоръжението е част от бъдещия мащабен интермодален хъб, който ще включва железопътна гара и автогара, което е ключово за бъдещето развитие на транспортната инфраструктура на София.

Строител на метростанцията е компанията "Геострой", избрана след обществена поръчка. Стойността на проекта е 22,5 млн. евро без ДДС и се финансира чрез държавния бюджет.

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"Станцията ще обслужва както живеещите в районите "Обеля 1" и "Модерно предградие", така и пътниците по жп линиите в западното и югозападното направление", информира Найденов. Той каза, че в дългосрочен план се очаква увеличение на пътникопотока на метрото с около 12 000 души, от които приблизително 8600 ще бъдат привлечени от жп транспорта. В средносрочен план прогнозният пътникопоток е около 5500 души дневно.