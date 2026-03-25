Пролетно почистване на София през уикенда

Пролетното почистване в Столичната община ще е на 28 и 29 март и ще обхване различни райони на града.

Кампанията дава възможност на граждани, доброволчески организации, институции и бизнес да се включат активно в грижата за местата, които използват всеки ден – междублокови пространства, градинки, детски и спортни площадки и други обществени зони, съобщават от Общината.

Желаещите да участват могат да се регистрират на официалния сайт на инициативата, където е публикувана информация за локациите и възможностите за участие както като доброволци, така и като местни координатори.

Още: Предпразнично пролетно почистване в София: Кога и как да участвате

След формирането на доброволческите групи по райони организацията ще се осъществява съвместно с районните инспекторати, които ще осигурят чували, подкрепа на терен и извозване на събраните отпадъци.

Столичната община и Столичният инспекторат припомнят, че кампанията е насочена към почистване на външни обществени пространства и не включва събиране на едрогабаритни, строителни, текстилни и опасни отпадъци, както и електрическо и електронно оборудване, за които съществува отделен ред за събиране.

Още: Това е най-добрият ден за пролетно почистване на дома: НЕ го пропускайте