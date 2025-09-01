Пускат трамваите по столичната ул. "Граф Игнатиев"

Войната в Украйна:

01 септември 2025, 07:45 часа 408 прочитания 0 коментара
От днес се възстановява движението на трамваите по столичната ул. "Граф Игнатиев“. Една седмица продължи ремонтът на релсовия път в района на кръстовището между булевардите "Драган Цанков“ и "Евлоги и Христо Георгиеви“. Сменен е 75 метра единичен коловоз. Това информира инж. Асен Ценков от Столичната община.

"Целият релсов профил е облечен във вибро- и шумоизолационни елементи. Частично е отворено кръстовището и ще има редовно движение по "Граф Игнатиев" по четирите линии, които минават оттам. Ще остане за довършване не голямо количество паважна настилка, но това по никакъв начин няма да затруднява гражданите", обясни в ефира на БНР Ценков.

За следващата година е предвиден друг ремонт, който ще бъде с малко по-голяма продължителност, защото ще се ремонтират и другите криви, които излизат на "Христо Смирненски".

