Първо основно училище “Васил Левски” в Костинброд - с новооткрит STEM център

Първо основно училище “Васил Левски” - Костинброд, сбъдна една своя мечта - откри модерен и иновативен STEM център, предоставящ съвременна образователна среда, насочена към природните науки и технологиите. Изграждането на образователна STEM среда в българските училища включва обновяване, модернизиране и създаване на ново пространство, което позволява качествено образование - среда за проектна и предприемаческа компетентност и работа в екип, извън класическата система на класната стая.

Основната цел на дейностите в рамките на проекта е да се повиши дигиталната грамотност и мотивацията за учене, насърчавайки интереса и развиването на умения в дисциплините и областите, свързани с природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика, природни науки, но също така иновативността и предприемчивостта за тяхното практическо приложение, включително в областта на лингвистичните познания и изкуствата.

С реализирането на проекта „Различното учене – стимулиране на любопитството“ в Първо ОУ "Васил Левски", на стойност 91 758,11 евро или 179 463,26 лв., се създадоха пространства, в които знанието оживява чрез експерименти, технологии, изследване и работа в екип.

В начален етап се откриха два кабинета с усвоено пространство между тях.

Единият е снабден със 17 едноместни маси, трансформиращи се за целите на изобразителното изкуство, интерактивен дисплей, лаптоп, 3Д очила, режещ плотер, и софтуер “Енвижън” с четиригодишен абонамент.

Второто помещение е "център за технологии и креативност", разполагащ със 16 работни места, стационарен компютър, цветен принтер, интерактивен дисплей, 3Д писалки, конструктори LEGO за целите на роботиката.

СТЕМ средата в прогимназиален етап включва:

- Център "Природни науки"

- Център "Дигитални създатели"

"Дигитални създатели" е разположен в три помещения - два компютърни кабинета и "Работилница 3Д дизайн".

Компютърният кабинет е с 24 работни места, 12 стационарни компютъра, интерактивен дисплей, графични таблети, микроконтролери и 3Д очила.

Център "Дизайн и 3Д прототипиране" е оборудван с 3Д принтер, стационарен компютър, лазерни принтери, лаптопи, блу-бот комплект със станция и роботизирани конструктори LEGO.

Център "Природни науки" е оборудван с интерактивен дисплей, лаптоп Zspase, 2 телескопа, микроскопи, табла и модели.

Откриването на иновативната училищна среда уважиха - г-н Александър Ненов - заместник-кмет на община Костинброд, г-жа Росица Иванова - началник на Регионално управление на образованието - София област, директори на местни образователни институции, социални центрове и представители на общинска администрация - Костинброд.

Гостите бяха посрещнати от директора на Първо ОУ “Васил Левски” - г-жа Даниела Гаврилова, която топло приветства присъстващите и изрази сърдечната си признателност за подкрепата и съвместните усилия, благодарение които училището се превръща в иновативна и предпочитана училищна общност.

Заместник-кметът - г-н Ненов и началникът на РУО - София област - г-жа Иванова, отправиха поздравленията си за новооткритата модерна среда и пожелаха ползотворна употреба на иновативните пособия.

Господин Александър Ненов заяви, че както досега, ръководството на община Костинброд ще продължи да влага в облагодетелстването на образователната система на територията, развивайки местните образователни институции, и в частност инфраструктура на Първо ОУ “Васил Левски”, в което предстои изграждането на един от четирите за общината - физкултурни салони, и обновяване на санитарните възли в сградите.

След официалното откриване на новата училищна среда, педагогическият персонал запозна гостите с функционалността на STEM центъра, демонстрира част от иновативните практики и разкри вълнуващи за децата възможности.

Училищната общност изрази своите признателност и вълнение от новооткритата модерна среда, заявявайки с ентусиазъм, че тя е плод на всеобщи усилия и труд, а осъществяването ѝ е мотивация за всички да продължат да работят целеустремено.

Гост на събитието бе и дългогодишният директор на училището - г-жа Даниела Борисова - Милутинович, която изказа искрените си поздравления за финализирането на проекта, осъществяването на съвместните идеи и труд, като пожела успешна и пълна с вдъхновение работа на целия педагогически колектив и възпитаниците на Първо ОУ “Васил Левски”.

Община Костинброд пожелава успешна, ефективна и ползотворна работа на всички ученици и педагози в новооткрития училищен STEM център. Нека той е повод за множество иновации в образованието, по-голяма мотивация и развитие на детското въображение.