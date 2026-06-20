Ремонтът на пътя Ярлово - Ковачевци край Самоков е в своя финален етап! Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов, директорът на строителната дирекция Красимира Костадинова и отговорникът по проекта от страна на Община Самоков инж. Кристиян Димитров, заедно с представители на фирмата изпълнител, извършиха проверка на място на напредъка по един от най-значимите инфраструктурни проекти в района.

По цялото трасе вече е положена новата асфалтова настилка. Към момента се монтират предпазните мантинели, а в най-кратки срокове предстои полагането на пътната маркировка и поставянето на необходимите пътни знаци, с което ремонтът ще навлезе в заключителната си фаза.

Проектът обхваща близо 5 километра пътна отсечка и включва цялостно обновяване на настилката, изграждане на нови тротоари, подмяна на бордюри, ремонт и изграждане на водостоци и редица мерки за повишаване безопасността на движението. С тази инвестиция пътят между Ярлово и Ковачевци е изцяло обновен, а жителите и гостите на района ще разполагат с по-сигурна, удобна и надеждна връзка до едно от най-красивите кътчета на община Самоков.