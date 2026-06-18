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От скейт парк до детски библиотеки: Идеите на гражданите за Борисовата градина

18 юни 2026, 12:21 часа 362 прочитания 0 коментара
Снимка: Ива Иванова /Аctualno.com
От скейт парк до детски библиотеки: Идеите на гражданите за Борисовата градина

Наред с дискусиите по Подробния устройствен план (ПУП) на Борисова градина, администрацията на Столична община получи редица конструктивни предложения от граждани и организации. Визията за бъдещето на „зеленото сърце“ на София включва както възстановяване на изгубени исторически обекти, така и създаване на нови пространства за социални и спортни активности.

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Сред предложенията са възстановяване на емблематични места - идеи за „Приказната къща“ на Рачо Ангелов, фонтанчето „Манекен Пис“ и историческите къщички на Баба Яга.

Според хората е паркът трябва да има и нови социални функции -  изграждане на детска библиотека на открито и обществена чешма с минерална вода пред къпалнята „Мария Луиза“.

Има идеи и за обособяване на скейт парк и по-добри условия за активен отдих.

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Тези предложения са част от финалния етап на общественото обсъждане, което цели да осигури трайна и законово гарантирана защита на парка.

Процесът в цифри и факти

В рамките на общественото обсъждане (28 май – 11 юни 2026 г.) бяха подадени общо 441 становища. Арх. Любо Георгиев, зам.-кмет на София, отбеляза, че броят на постъпилите предложения е намалял 7 пъти спрямо 2022 г., което показва приближаване към широк обществен консенсус.

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Сред най-обсъжданите теми са - инфраструктурни подобрения (ВиК мрежа, осветление, транспортна организация), бъдещето на ключови зони: паркинга при „Капитолия“, гара „Пионер“ и стадион „Юнак“.

Какво предстои?

Всички становища и конструктивни идеи ще бъдат систематизирани и анализирани. През лятото на 2026 г. Общинският експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) ще ги разгледа, след което проектът за ПУП ще бъде внесен в Столичния общински съвет.

Основната цел на плана остава непроменена: получаване на статут „за парк“ на терените, което ще позволи на общината да придобие частните имоти и да осигури правна защита срещу бъдещи реституционни претенции.

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Столична община Борисова градина Подробен устройствен план
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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