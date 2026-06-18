Ремонтираха основно улица в Община Божурище

Община Божурище успешно реализира проекта за основен ремонт и реконструкция на ул. „Отец Паисий“ в гр. Божурище с обща дължина 554 метра. В рамките на изпълнените строително-монтажни дейности беше извършено цялостно обновяване на уличната инфраструктура, включващо реконструкция на пътното платно, изграждане и възстановяване на тротоарни пространства, подобряване на отводняването и създаване на по-безопасни условия за движение на автомобили и пешеходци.

Реализацията на проекта значително подобри транспортната достъпност и безопасността по една от важните улици в града.

Обновената инфраструктура осигурява по-добър комфорт за жителите, улеснява придвижването и допринася за създаването на по-привлекателна и модерна градска среда.

С изпълнението на обекта, Община Божурище продължава последователната си политика за модернизиране на уличната мрежа и подобряване качеството на живот на гражданите чрез инвестиции в устойчива и съвременна инфраструктура.

Реконструкцията на ул. „Отец Паисий“ е поредната успешно реализирана стъпка към развитието на по-добра, по-сигурна и по-функционална градска среда за всички жители на общината.

В момента се работи по улици в селата Гурмазово и Пролеша.

Тази година предстоят ремонти и цялостно преасфалтиране на още улици в града, както и разширение, ремонт и цялостно преасфалтиране на пътя Пролеша-Хераково.