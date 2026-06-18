Поредна стъпка към развитие на образованието в Божурище

Община Божурище продължава активната си работа за осигуряване на модерна и качествена образователна среда за децата и учениците на общината. В тази връзка е изготвен работен проект за изграждане на двуетажна пристройка към СУ „Летец Христо Топракчиев“, като за обекта вече е издадено Разрешение за строеж.

Следващата важна стъпка е осигуряването на необходимото финансиране за реализиране на проекта, като Община Божурище ще кандидатства за целеви средства пред Министерството на финансите.

Проектът предвижда изграждането на осем нови класни стаи, модерна актова зала, ресурсен кабинет, кабинет на педагогическия съветник, нови санитарни помещения и всички необходими обслужващи пространства.

Ще бъде осигурена и напълно достъпна среда за хора с увреждания, съобразена със съвременните нормативни изисквания.

Реализирането на проекта ще позволи значително разширяване на материалната база на училището и ще обезпечи както настоящите, така и бъдещите потребности на учениците и педагогическия екип.

Новите пространства ще създадат още по-добри условия за обучение, извънкласни дейности, училищни събития и развитие на талантите на децата.

Община Божурище последователно инвестира в образованието като стратегически приоритет и ще продължи да работи за привличането на средства от държавния бюджет и други източници за реализиране на значими проекти в полза на местната общност.

Убедени сме, че с подкрепата на държавата този важен проект ще бъде реализиран и ще допринесе за още по-високо качество на образователната среда в СУ „Летец Христо Топракчиев“ и в община Божурище като цяло.