Тодор Батков осъди "левскаря" Васил Божков за поисканите 5 млн. евро от "Герена"

Бившият собственик на Левски Тодор Батков не скри възмущението си от последните действия на Васил Божков спрямо шампионите. През последните години бившият финансов благодетел на "сините" многократно заяви, че няма намерение да си иска парите, които клубът му дължи. В петък обаче стана ясно, че на "Герена" е постъпил иск за над 5 милиона евро от компанията на бизнесмена. Тази постъпка не се хареса на Батков, който я определи като "неморална".

Тодор Батков се възмути от действията на Божков

Батков осъди действията на Божков в коментара си пред "Мач Телеграф". Той също разкри, че някога е дал кредит на "сините", но се е отказал от тази сума. Междувременно действията на "левскаря" Божков са неморални, още повече, защото самият той е обещал, че няма да си търси въпросните пари.

"Има два начина собствениците да помагат на клубовете. Първият е чрез вдигане на капитала и внасянето на съответната сума. Другото е чрез отпускане на кредити. Аз се отказах от това, което съм давал като кредит на Левски, 2-3 милиона, то също бе капитализирано. Няма да казвам колко проблеми имах, дори и с НАП", обясни Батков пред "Мач Телеграф". "Божков също е отпускал кредити чрез фирмите си. Не знам как вървят делата около тях. Но бе обещал, че няма да търси тези пари. Затова за мен този ход не е морален от всякаква гледна точка. Това мога да кажа. Все пак Божков е левскар много преди мен и Майкъл Чорни. Неморална постъпка."

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Ден след излязлата информация и позицията на мажоритарния собственик Наско Сираков, който заяви, че "Левски ще продаде двама играчи и ще плати", Божков също коментира казуса. Бизнесменът заяви, че очаква "сините" да изплатят дълга си в срок от 2 месеца. В противен случай ще повдигне дело срещу тях. Божков постави под въпрос предстоящото участие на тима в евротурнирите заради тази ситуация и заяви, че обмисля да си поиска всички дължими суми, възлизащи на 10 милиона евро.