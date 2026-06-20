Въпреки примирието: Израелската армия нанася удари в Южен Ливан, има жертви

Израелската армия заяви днес, че нанася удари по позиции на проиранската ливанска шиитска групировка "Хизбула“ в Южен Ливан в отговор на атаки срещу нейни войници, разположени в тази част на страната, въпреки обявеното вчера споразумение за спиране на огъня, съобщиха Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ). „През нощта терористичната групировка „Хизбула“ изстреля над 50 ракети срещу израелските сили в Южен Ливан“, се казва в изявление на израелската армия. „Вследствие на тези атаки Израелските сили за отбрана нанасят удари по терористични цели на „Хизбула“ в южната част на страната“, уточниха те.

Право на отговор

Междувременно ливанският депутат от „Хизбула“ Хасан Фадлала заяви днес, че проиранската групировка има „правото“ да отговори на израелските атаки, в момент, когато Израел продължава ударите си срещу Ливан, въпреки обявяването на новото споразумение на прекратяване на огъня ден по-рано.

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"Става въпрос за споразумение за спиране на огъня. За нас е важно врагът да спазва изцяло и напълно това споразумение и да не се опитва да атакува страната ни и селата ни, нито да заема нови позиции“, каза в изявление Фадлала, цитиран от АФП.

Депутатът от „Хизбула“ добави, че „съпротивата има пълното право да се противопостави на този враг, когато той ни атакува, защото именно той е агресорът и окупаторът“.

Ливанската гражданска защита в същото време каза, че израелски удари в района на Набатие, в Южен Ливан, са отнели днес живота най-малко на 16 души, ден след обявяването на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и проиранската групировка „Хизбула“.

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Екипите на гражданска защита, мобилизирани „от ранните сутрешни часове“ в района на Набатие в отговор на „продължаващите атаки срещу региона“, са транспортирали най-малко „16 загинали и 12 ранени“ към местни болници, уточни ливанската служба.