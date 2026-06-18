„Не сме врагове“: Цветя за колите на македонското посолство у нас в отговор на палежите (СНИМКИ И ВИДЕО)

Група българи отговориха на палежите на български дипломатически автомобили в Северна Македония с бели рози върху колите на посолството на Скопие у нас. Освен бели рози - сънародниците ни са поставили плакати на английски език със следното послание: "Не на омразата. Ние не сме врагове. Цвете за приятелството". Стана ясно, че българските полицаи са направили забележка на гражданите да не поставят цветя, като също така са им поискали личните карти, за да ги проверят.

Организаторите отбелязват, че полицията в България си е свършила работата, както подобава на държава от ЕС.

Снимките са предоставени на Actualno.com от Илия Стояновски.

"Ето каква е разликата между държава член на ЕС и държава, която не иска да влиза в ЕС. Правителството в Северна Македония не иска да влиза заради влияние от "Сръбски свят" и държи народа в заложничество, за да може да си продължат схемите", заяви пред Actualno.com Илия Стояновски, съпредседател на Сдружението „Потомци на бежанци и преселници от територията на Северна Македония и приятели“.

Посланието към народа в Северна Македония

"Искаме да изпратим послание към народа в Северна Македония. Розата символизира две неща - приятелство към народа в Северна Македония и символ към правителството в Северна Македония, че прощаваме, но не сме слепи какво се случва", каза Стояновски.

В отговор на въпрос защо именно бели рози, Стояновски отговори, че бялата роза е знак за приятелство.

Мицкоски да спре омразата

Стояновски посочи, че правителството на Християн Мицкоски трябва да спре тази омраза и да спре начина на говорене срещу българите, защото такива неща пораждат прояви като подпалването на дипломатическите автомобили.

"Какво още трябва да се случи. Някой дипломат ли да бъде набит", попита още Стояновски. ОЩЕ: Нова ескалация: Запалиха две коли на българското посолство в Скопие (ВИДЕО и СНИМКИ)*