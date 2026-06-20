Проверяват сигнали за нефтени замърсявания по плажовете на Черноморието

От Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съобщиха, че се предприемат незабавни действия по постъпили сигнали за наличие на нефтопродукти по плажните ивици на българското Черноморие. В Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас са постъпили общо двадесет и един сигнала за наличие на мазутни замърсявания по плажовете по Южното Черноморие.

Констатирани са множество мазутни топчета

Непосредствено след получаването им експерти са извършили проверки на място съвместно с представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“, при които по плажните ивици са констатирани множество мазутни топчета, изхвърлени от морето. Издадени са предписания към концесионерите на засегнатите плажове и до съответните общини за организация и незабавно почистване на плажните ивици, посочиха от МОСВ.

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Експерти от РИОСВ – Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория – Варна са извършили проверка по сигнал за замърсяване с нефтопродукти на плажната ивица в района на морски плаж „Романтика“ в к.к. Камчия, община Аврен. След нея е установено замърсяване на пясъчната ивица с изхвърлени от морето черни лепкави частици с твърда консистенция, различна големина и слаб мирис, характерен за нефтопродукти. При извършения оглед на място не е установен брегови източник на замърсяването.

От морските води в района са взети проби, които ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и летливи органични съединения. Предварителните данни сочат, че е възможно замърсяването да е свързано с дейността на плавателни съдове, допълниха от МОСВ. На община Аврен са издадени предписания за предприемане на необходимите действия по почистване на засегнатия участък.

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