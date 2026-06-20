В Ритуалната зала на Община Самоков бяха връчени дипломите за завършен XII клас на зрелостниците от СУ „Отец Паисий“. Директорът на училището Лиляна Минкова поздрави абитуриентите и им пожела достойно да продължат своя път в избраните от тях висши учебни заведения. Тя ги насърчи да се подкрепят, вдъхновяват и да запазят приятелствата си, като след 20 години отново бъдат също толкова сплотени, както днес.

Дипломите за средно образование и плакетите на отличниците бяха връчени от директора Лиляна Минкова и началника на отдел „Образование“ към Община Самоков Даниела Трохарова, която също пожела на младите хора успех, увереност и много бъдещи постижения.

Специален поздрав към абитуриентите отправиха петокласниците от СУ „Отец Паисий“, които внесоха настроение и емоция в празничния ден.

На добър час, зрелостници!