"Левски не заслужава нищо": Васил Божков застрашава евроучастието на "сините" и обмисля да си поиска всички 10 млн. евро

Напрежението между ръкводството на Левски и бившия финансов благодетел Васил Божков продължава. В петък "сините" публикуваха официална позиция, в която информираха феновете си, че е постъпил иск за малко над 5 милиона евро от компанията на бизнесмена. Тя трябва да се изплати в срок до 2 месеца. От клуба ясно заявиха, че няма да платят исканата сума, докато не бъде направена проверка на произхода на вземанията. Самият Божков реагира остро на реакцията на Левски и я определи като неразбираема на фона на отношенията на двете страни през последните години.

Божков отправи сериозни предупреждения към Левски

Сега той даде интервю пред Българското национално радио, в което коментира казуса и отправи сериозни предупреждения към "сините". Божков заяви, че не той, а адвокатите му са се обърнали към Левски за въпросната сума. По негови думи, ако не получи тези пари, няма да има с какво да плати на адвокатите си, които работят в САЩ срещу санкциите по "Магнитски". Бизнесменът заяви още, че ще заведе дело срещу Левски, ако от клуба не изпълнят зададения срок и че тимът може да загуби правото си на участие в евротурнирите, ако се направи проверка.

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"Не аз си търся дълговете, това е едно вземане, което беше единственото неблокирано, и адвокатите ми, които ми водят делата в САЩ срещу санкциите по "Магнитски", казаха, че няма да работят, ако не им продам това вземане, а аз няма с какво да им плащам - всичко при мен е блокирано", заяви Божков пред БНР. "Аз не искам парите, искат ги адвокатите, това са техни пари. Аз не искам нищо от Левски. Ако се направи проверка и становище, най-много Левски да си загуби правото да играе в европейските турнири."

"Две седмици по закон е срокът. Ако не бъде спазен, сигурно ще се заведе дело, ще се информира Футболният съюз, УЕФА и Левски няма да може да участва в турнирите", поясни още бизнесменът. "След това ще се направи изпълнителен лист и съдия изпълнител. Мисля, че това е процедурата." След това Божков коментира позицията на мажоритарния собственик на "сините" Наско Сираков, който заяви, че Левски ще "продаде двама играчи и ще плати".

Божков обмисля да поиска всичките си дългове от Левски

"Наско Сираков каза, че продава двама футболисти и връща парите. Не би трябвало този иск да фалира клуба. Това е един велик клуб и това за него е един нищожен иск. Защо плачат и фенове плачат, не мога да кажа. Те не знаят ли, че когато се дават пари, трябва да се връщат. Като ги слушам какво правят, сигурно сега ще си поискам всички видове задължения за около 10 млн. евро, защото не заслужават нищо. Нали казваха, че няма да се бъркат в корпоративни интереси. Това са разговори между две корпорации. … За какво пищят и сипят заплахи в социалните мрежи. Неморално е", каза още Божков, който години наред повтаряше, че няма да иска пари от Левски.

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