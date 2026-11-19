Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов участва днес в официална дискусия, на която беше представена първата интерактивна карта за състоянието на лекоатлетическата инфраструктура в България. Тя е съвместна инициатива на Българската федерация по лека атлетика и Българския олимпийски комитет и обхваща над 100 спортни обекта в повече от 70 града.

Сред представените съоръжения е и обновената лекоатлетическа писта в Самоков - една от 40-те писти в страната, обновени по проекти. На фона на многото съоръжения в България, които са в незадоволително състояние, Самоков беше посочен като добър пример за успешно обновена спортна база.

Пистата вече се използва активно. През лятото на нея подготовка проведоха няколко лекоатлетически клуба от страната, а през август Самоков беше домакин на финала на веригата „А1 Атлетика за младежи“.

В дискусията, проведена на новоизградения стадион „Българска армия“, участваха президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, съветникът на президента по въпросите за младежта и спорта Георги Александров, заместник-министърът на младежта и спорта Мария Цветкова, ректорът на НСА „Васил Левски“ проф. Красимир Петков, кметове и представители на местната власт от страната, водещи български атлети, както и треньори и представители на спортни организации.

Сред основните теми беше необходимостта от по-добро планиране на инвестициите в спорта. Българската федерация по лека атлетика предложи интерактивната карта да бъде разширена и към останалите спортове, за да се създаде обща национална картина на спортната инфраструктура в България.Така ще може по-ясно да се определят състоянието на съоръженията, потребностите на клубовете и приоритетите за бъдещи инвестиции.

Идеята е, чрез по-добра координация между спортните федерации, общините, Българския олимпийски комитет и държавата, средствата да се насочват там, където са най-необходими.