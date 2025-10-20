С вяра и благодарност към Бога - село до Костинброд издигна нов параклис. На 19-ти октомври, 2025 година, в празничния ден, почитащ великия български светец Свети Иван Рилски Чудотворец, в безденската местност „Градиище“, се състоя святото освещаване на новоиздигнатия местен параклис - в знак на благодарност към Бога след опустошителните огнени стихии, сполетели община Костинброд през изминалото лято. След огъня, засегнал село Безден, една история впечатли мнозина с необяснимата си природа. Параклисът над селото, който се озова в епицентъра на големия пожар, бе останал напълно невредим, въпреки че огънят изпепели всичко наоколо.

Параклисът е изграден на място, белязано от необикновено знамение по време на опустошителните пожари, които засегнаха района. В дните на бедствието, когато пламъците бушуваха, огънят се разделил около мястото, където били поставени свети икони, и не докоснал нито една от тях. Това чудо било възприето от местните жители като Божий знак и ясно послание — именно там трябва да се издигне нов духовен дом в чест на закрилника на българския народ - свети Иван Рилски. С изграждането на параклиса, жители на община Костинброд и село Безден изразяват своята благодарност, надежда и вяра, запазени дори в подобни трудни времена.

Отец Желязко Симонов освети параклиса, отслужи водосвет и благодарствен молебен за здраве и благоденствие на всички местни и гости на селото. С този акт, свещеното място завинаги се превръща в знак и свидетелство за вярата ни, съвместните ни усилия и Божията закрила.

На тържественото освещаване присъстваха - г-н Трайко Младенов - кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев - председател на общински съвет – Костинброд, г-жа Ябленка Трайкова и г-н Димитър Григоров - народни представители в 51-то Народно събрание на Република България, г-жа Анелия Велева - заместник-председател на общински съвет-Костинброд, общински съветници, кметове и кметски наместници от община Костинброд, директори на образователни и социални институции, жители и гости на село Безден.

Кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, се обърна към присъстващите, напомняйки колко значима е вярата за общността ни, защото именно благодарение на нея, Костинброд е силна, единна и просперираща община, водена от християнските ценности и добродетели.

Новоизграденият духовен дом е олицетворение на страната и народа ни, доказателство е, че когато Бог е с нас в начинанията и делата ни – никоя стихия не би могла да ни пречупи.

Кметът пожелава здраве на всички местни и гости на село Безден, призовавайки да предават вярата на децата си, възпитавайки ги в християнски устои и благоденствия.

Параклисът в село Безден е свидетелството, че връзката с Бога е онази свята сила, която кара и невъзможните неща да се превръщат в чудеса на природата.

Свещеното място е издигнато с помощта и съдействието на множество сърцати хора, като фундаментът и документалното му учредяване са осигурени от Община Костинброд.

🙌🏼Община Костинброд изказва признанието и благодарността си към многобройните доброволци, отзовали се в тежките огнени бедствия, към инициаторите и дарителите с добри сърца, към всички включили се с вяра, труд, средства и молитви, за да бъде издигнат свещеният дом.

Нека това свято място се пълни с благодарни и смирени души, носещи вярата и благоденствието в себе си!

Бог да пази община Костинброд!