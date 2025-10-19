Откриха Неделно училище в Самоков

В празничния ден на св. Иван Рилски в храм „Въведение Богородично“ в Самоков бе открито неделно училище. Тържеството започна с водосвет, отслужен от архиерейския наместник отец Михаил Колев в съслужение с отец Любомир — предстоятел на храма, отец Любомир Мишков и отец Василий. Сред официалните гости бяха началникът на отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ към Община Самоков г-жа Даниела Трохарова, както и множество граждани, родители и деца.

Инициативата е в отговор на призива на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил във всяка църква да се учреди неделно училище — място за среща на децата с вярата, добродетелите и духовното възпитание.

Първото неделно училище в Самоков бе открито в храм „Рождество Богородично“ (Бельова църква), чийто предстоятел е отец Любомир Мишков. На 2 ноември предстои откриването на третото неделно училище — в храм „Успение Богородично“, Митрополитската църква.

Новото неделно училище ще подкрепя духовното и нравствено изграждане на децата, насърчавайки ги към изучаване на християнските ценности и морал.

„Както някога Богородица бе въведена в храма, така и днес родителите са призовани да ‘въведат’ децата си в Божия дом — за укрепване на вярата, духа и националната идентичност“, подчерта в обръщението си архиерейският наместник.