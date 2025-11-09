Самоков вече има своя зала по вдигане на тежести! Днес в зала „Арена Самоков“ официално бе открита първата зала за вдигане на тежести в града. В нея ще тренират възпитаниците на новооснования клуб „Рилска сила“, който вече е лицензиран към Българската федерация по вдигане на тежести.

Отец Георги Николов освети новото спортно пространство и пожела здраве и успех на всички, които ще тренират в него.

Лентата на залата прерязаха кметът инж. Ангел Джоргов, председателят на клуба Павлин Банков и председателят на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев.

Снимка: Община Самоков

„Радвам се, че още един спорт ще се развива в Самоков. Когато има желание, отдаденост и увереност в това, което се прави – резултатите не закъсняват. Пожелавам ви успех и силен дух!“, каза кметът инж. Ангел Джоргов.

Павлин Банков благодари на всички, подкрепили начинанието – спонсори, родители и млади спортисти. В клуба вече тренират 10 деца на възраст от 9 до 16 години, под ръководството на Николай Димитров – бивш състезател и многократен шампион на България.

Павлин Банков подчерта, че Самоков има потенциал да развива един от най-успешните български спортове – тежката атлетика.

Стефан Ботев изрази подкрепата на федерацията и сподели, че се работи съвместно с клуб „Рилска сила“ Самоков да бъде домакин на международно състезание.

Сред специалните гости на събитието бяха Янко Георгиев – старши треньор на националния отбор (мъже), доц. д-р Нели Янкова – десеткратна европейска шампионка, проф. Даниела Дашева – НСА, учредители и спонсори на клуба.