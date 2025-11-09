Ще се сложи ли край на безплатното паркиране в София: Отговорът от общински съветник

Ще има ли край на безплатното паркиране за електрическите коли в София, ще се намалят ли служебните абонаменти и кога паркирането ще стане по-достъпно? Статистиката на МВР сочи, че от 1 200 000 пътни превозни средства едва 12 700 са електрически — тоест около 1%. „Проблемът с организацията на паркирането в зоните е, че в момента електрическите автомобили паркират абсолютно безплатно и без ограничения във времето. Това създава проблем в определени подзони. Когато няма заплащане и няма ограничения във времето, част от ползвателите на тези електрически превозни средства на практика злоупотребяват", коментира пред Нова телевизия общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера.

Нови предложения

По думите му в Общинския съвет са свидетели как седмици наред има електрически автомобили, които не се местят от паркомястото си, а в идеалния център местата не са толкова много, че да си позволим подобен дисбаланс в системата.

„Моето предложение е въвеждане на годишен винетен стикер за електрически автомобили, валиден от 1 януари 2027 г. Тоест има достатъчно преходен период, с идеята да не допускаме цели улици да бъдат блокирани от електрически автомобили”, каза Контрера.

Той посочи, че служебният абонамент е една от Ахилесовите пети на общината. В момента, в който общината реши да ограничи служебния абонамент, институциите ще си направят зони за сигурност. Затова стъпките би трябвало да бъдат следните: аз съм готов още следващата седмица да предложа текст, който ясно да разписва как се създава зона за сигурност – със заповед на кмета на Столична община и с одобрена организация на движението, каза още Контрера.

