Напрежение в Столична община: Терзиев отне правомощията на главния архитект

Кметът на София Васил Терзиев отне делегираните правомощия на главния архитект Богдана Панайотова. Причината е липса на необходимото доверие и невъзможност за ефективно взаимодействие в рамките на административното управление. Тя вече не изпълнява функциите на възложител по Закона за обществените поръчки, като при необходимост това правомощие ще се упражнява директно от столичния кмет, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Разрив в общината

Съгласуването на заповеди и договори, свързани с разпореждане с общинска собственост и придобиване на имоти и вещни права по Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), остава единствено в компетентността на зам.-кмета по "Финанси и здравеопазване" Георги Клисурски.

Правомощието за внасяне на доклади по въпроси на градоустройството, засягащи създаване и/или изменение на Подробни устройствени планове, в Столичния общински съвет, включително предложения за изменение на Общия устройствен план, вече се упражнява от кмета на Столична община.

Промените са въведени с оглед осигуряване на управленска последователност, институционален контрол и ефективна координация в дейността на администрацията, посочват от Столичната община.

В сряда кметът Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на София Богдана Панайотова. Тогава той посочи, че в хода на работата им е станало ясно, че с арх. Панайотова имат различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея. По-късно тя заяви, че няма намерение да подава оставка.