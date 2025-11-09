Любопитно:

09 ноември 2025, 08:30 часа 199 прочитания 0 коментара
Пореден инцидент: Катастрофа между два трамвая и микробус в София (СНИМКИ)

Два трамвая и микробус са се ударили в събота късно вечерта в района на Централна гара, съобщават потребители в групата „Катастрофи в София“. Инцидентът е станал между столичните булеварди „Христо Ботев“ и „Мария Луиза“. От кадрите в социалните мрежи се вижда, че на място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Все още не ясно има ли пострадали. Това е пореден инцидент с трамвайни мотриси в София за последните месеци.

Други инциденти с трамвай

Най-сериозният беше от 2 септември, когато трамвай оставен без надзор от ватмана, беше подкаран от 22-годишен мъж и се удари в подлез на кръстовището на бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен Втори“.

Двама души са предизвикали инцидента с дерайлиралия трамвай тази сутрин в София, след като са бутнали спирачката през отворен прозорец на мотрисата. Според разследващите ватманът е бил извън превозното средство, за да си купи кафе. Вратата е била заключена, но прозорецът е останал отворен. Това е позволило на двамата извършители, които не са се качвали вътре, да задействат спирачката и трамваят сам да потегли.

Случаят се размина без пострадали, но трамваят нанесе щети на седем автомобила и удари подлез на бул. „Ситняково“.  

На 13 октомври кола и трамвай се удариха на бул. „Константин Величков“ в отсечката между бул. „Тодор Александров“ и бул. „Възкресение“.  

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
