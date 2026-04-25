Село в община Елин Пелин представя мащабна историческа възстановка от Априлското въстание

На 2 май, датата, на която преди век и половина село Голема Раковица е опожарено по време на Априлското въстание, жителите и гостите на населеното място ще станат свидетели на мащабната историческа възстановка „Голема Раковица – пътят към свободата“.

На 2 май 2026 г. от 12:00 ч., на входа на населеното място, десетки участници от страната ще пресъздадат реални сцени от пролетта на 1876 година – живота преди бурята, решението за съпротива, страха, героизма и тежкия погром след потушаването на въстанието.

Историята пази свидетелства за трагедията. В църковна книга поп Стоил Драганов оставя запис за деня, в който селото е изпепелено, а жителите му са подложени на тежки страдания и гонения.

Въпреки трагедията, местните хора успяват да възродят селото от пепелта. Днес, век и половина по-късно, техните потомци ще сведат глава пред паметта им и ще покажат, че историята не е забравена.

Очакват се десетки участници, автентични костюми, въздействащи сцени и силен обществен интерес.