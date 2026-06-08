Шопски празник 2026 - "Децата и традициите" в Елин Пелин ще остане в историята

Съботният ден на Шопски празник 2026 - "Децата и традициите" ще остане в историята като ден, в който ЗАЕДНО показахме силата на общността, любовта към традициите и шопския дух, който продължава да живее в сърцата ни.

На стадион „Левски“ в град Елин Пелин бе приготвена най-голямата - 359-килограмова шопска салата като символ на българската трапеза, гостоприемството и споделеността. След това тя беше раздадена на жителите и гостите на празника, защото истинският вкус е най-сладък, когато е споделен.

Малко по-късно над 400 участници в народни носии се хванаха ръка за ръка в инициативата „Най-големото хоро с носии у Шопско“ (+359). Хоро, което събра поколения, населени места и приятели на българския фолклор в едно общо преживяване, изпълнено с емоция, гордост и обич към българските традиции.

Благодарим на всички участници, състави, доброволци, партньори и гости, които превърнаха този ден в един от най-запомнящите се моменти от Шопски празник 2026.

Защото когато сме ЗАЕДНО, традициите не са просто спомен от миналото, а жива връзка между поколенията и бъдещето на нашия край.