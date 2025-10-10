Сметка за боклука в София: Стряскащо колко по-добре и евтино може да е

228 млн. лева повече, отколкото може, е заделила София за чистота (събиране и извозване на боклук). Това се твърди в анализ, публикуван в социалната мрежа Facebook. Публикувалият анализа е софтуерен специалист – Actualno.com научи, че преди време е преподавал в Медицинския университет във Варна.

Анализът

Каква е основата на анализа? Че София може да си купи необходимите камиони за извозване на боклук и то от най-висок клас за сумата от 58,9 млн. лева, като те ще могат да се ползват 15 години. Отделно, за поддръжка, заплати на персонал (2000 лв. нетно на човек), застраховки, гориво, контейнери и т.н. - още 74 млн. лева годишно. Официално одобреният за чистота бюджет в София обаче е 302 млн. лева – за 2025 година.

Сметките за камионите и всичко останало са визуализирани – има цитирани данни колко струват различни класове боклукчийски камиони, включително използвани. Трябват 243 машини - за сметосъбиране и почистване, за метене и миене, снегорини, пише в анализа. Частта за горивото е пресметната на база 2,50 лв. на литър.

