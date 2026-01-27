"Спаси София" иска смяна на шефа на "Софийски имоти"

Групата на "Спаси София" в Общинския съвет внася доклад за смяната на Полина Витанова като председател на Съвета на директорите на Общинското дружество "Софийски имоти". Това съобщи на брифинг в Столичната община Борис Бонев, председател на групата на партията и общински съветник в Столичния общински съвет.

Какви са мотивите им?

"Мандатът на този Съвет на директорите е изтекъл преди повече от една година, но "икономическото мнозинство" до този момент не предприема абсолютно никакви действия за провеждането на честни конкурси за избор на ново ръководство на съответното дружество", аргументира се той.

Бонев не иска да се чака повече, особено имайки предвид, че "исторически действията на г-жа Полина Витанова, дори по най-базовия принцип и смисъл на търговския закон и на общинските наредби, са огромна репутационна щета за общинското дружество".

"Общинският съвет, като принципал на общинските дружества, не може да си позволи тези репутационни щети, извън всички други морални, законови и други нарушения, които са били извършени от Витанова", посочи още той.