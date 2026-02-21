София под снежна блокада: Пътници бутат закъсал автобус (ВИДЕА)

Придвижването в снежна София се превърна в предизвикателство за хората, които пътуват с градския транспорт или автомобилите си в събота, предаде bTV. Граждани съобщават за неизчистени улици и главни булеварди. В социалните мрежи потребители споделиха видео как пътници бутат закъсал в снега автобус 120 на ул. „Черковна“. Още: Оранжев код за валежи от дъжд и сняг в девет области

На бул. „Васил Левски“ два тролейбуса са закъсали и преминаването по главната пътна артерия е блокирано. Подобна е ситуацията и на други места в столицата. Съобщава се, че пътят към Боровец през с. Кокаляне е затворен заради свлачища.

Километрично задръстване се е образувало по пътя Перник-София през Владая.

Отново ли ни изненада снегът?

Междувременно от Столична община съобщават, че са започнали обработка със смеси срещу заледяване на уличната мрежа:

„Първите дейности стартираха в 5:30 часа на територията на район Панчарево, след което продължиха в районите Витоша, Кремиковци и Искър. Обработват се улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел. В район Кремиковци се третират пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, Ботунец, Челопечене и Враждебна. Дейности по обработка на уличната мрежа се извършват също и в районите Студентски, Красно село, Младост и Люлин“.

На терен работят 45 снегопочистващи машини.

По техни данни градският транспорт се движи по обичайните си маршрути при зимни условия, с изключение на тролейбусите по линия 9, който е отклонен по бул. “Васил Левски“ до извършването на обработки.

В Природен парк Витоша пътищата кв. "Драгалевци" – хижа "Алеко“ и кв. "Бояна" – местност Златните мостове са временно затворени поради дейности по избутване на снежна маса и опесъчаване, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Временно е преустановено и движението на автобусите към Витоша. Автобусна линия №63 се движи само до местност Бялата чешма.

От общината призовават водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират със съобразена скорост. Етажните собствености, както и управителите на търговски и офис сгради, следва да организират почистването на прилежащите площи пред съответните обекти.

