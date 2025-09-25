Стратегията на Пеевски да подчини София през "Топлофикация": Предположенията на Борис Бонев

Предположение за бъдещето на "Топлофикация София" предвид и намесата на лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски изказа столичният общински съветник Борис Бонев. Според него, Пеевски се меси с цел да обвърже топлофикационното дружество към своята сфера на влияние и чрез това действие много пряко да влияе върху управлението на София.

Каква е стратегията на Пеевски според Бонев? Той счита, че лидерът на ДПС Ново начало ще действа чрез ББР (Българската банка за развитие). Според Бонев, ББР ще отпусне заем на "Топлофикация София", за да плати задължения към "Булгаргаз". А за да има принуда това да стане, ще има запор на сметките на топлофикационното дружество в края на септември, 2025 година - защото енергийният министър Жечо Станков наредил на "Топлофикация София" да плати до 30 септември. Това обаче е невъзможно - затова ще има запор и доклад за спешен заем, обяснява Бонев - Още: Шефът на “Топлофикация“ обясни пред СОС ще спре ли парното в “Дружба 2“

Официално Станков досега не е казвал публично, че "Топлофикация София" има краен срок да върне 1,3 млрд. лева на "Булгаргаз", няма и съобщение на сайта на енергийното министерство за такова нещо. Дълговете на дружеството обаче са по-големи. А последната изява на Станков, споделена и в профила му във Facebook, е за "Топлофикация София" и че столичните общински власти са отговорни, защото са "собственик". Енергийният министър каза и, че за последната година "Топлофикация София" не е платила половин милиард лева дълг към "Булгаргаз".

Още: Риск от дискриминация: КЗД препоръча на "Топлофикация" друго време за ремонта в "Дружба"