Театър, театър и още театър в Костинброд. В последните два театрални дни, талантливи артисти от град София, град Гълъбово, град Лом и град Асеновград, зарадваха костинбродската публика с вълнуващи спектакли и запомнящи се сценични появи във фестивала “Театър без диплома”. Театър "Ведна", към Фондация "Ведна", град София, бе първи на сцената със зашеметяващата постановка "СТРАННАТА МИСИС САВИДЖ" - от Джон Патрик и режисьор Красимира Методиева.

„Странната мисис Савидж“ е една от най-известните пиеси на Джон Патрик и е любима на зрителите повече от половин век заради остроумния си диалог, завладяващия сюжет и топлината и добротата, поднесени по малко странен, но много интересен начин.

След тях, Театрална работилница "Феникс", към НЧ "Просвета-1911", град Гълъбово, запозна местните с цели две хитови произведения, съчетавайки ги умело в една постановка - "ЗА ВРЕДАТА ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО" и "СЕКС БЕЗ ЗАХАР", по А. П. Чехов и Франка Раме.

Чрез вълнуващи разкази, публиката имаше за цел да разбере, права ли е главната героиня, която твърди, че „Страхуващият се е несъвършен в любовта” и че “Само любовта може да победи страха”….

В събота, предпоследният театрален ден завърши с талантливите ни приятели от ДТ "Кръстьо Пишурка", към НЧ "Постоянство-1856, град Лом, които не просто представиха, но и изживяха постановката - "СЛУЖБОГОНЦИ" - мюзикъл по Иван Вазов, с режисьор Николай Априлов.

Комедията, която напомня за актуалностите в днешния ден, пресъздаде реалности и напомни за динамиката на нашия живот.

Зрителите бяха пленени от пъстра галерия от герои, смешни ситуации и динамично действие.

В неделя - последният ден, посветен на театралното майсторство, се изявиха самодейците от Театрална работилница за мечти, град Асеновград, с постановката “СЪНСЕТ ЛИМИТИД", от Кормак Маккарти, и режисьор Петър Тосков, а край на конкурсната програма сложиха актьорите от Театрална група “Магията на словото", към НЧ "Братя Миладинови-1917", град София, с драматичната си комедия "ТАРАЛЕЖ" - от Иван Радоев и режисьор Калитко Миленов.

Любителите актьори потопиха местната публика в удоволствие и напомниха какво всъщност означа да носиш изкуството в сърцето си.

Благодарим Ви, прекрасни артисти,

Вие не просто играете, а оставяте реална ярка следа. Създавате събития, вълнувате…

Вашето творчество е повод за гордост и наслада!