Окончателно: София е осъдена да махне трамваите от локалното на бул. "Скобелев"

Столичната община е окончателно осъдена и има срок от една година да премести трамвайното трасе, което минава по локалното платно на бул. "Ген. М. Скобелев" в участъка между бул. "Витоша" и "Петте кьошета". По случая вече има решение и на Върховния касационен съд (ВКС). Така три съдебни инстанции потвърждават, че 13 години общината бездейства по отношение на задължението си да премахне трасе, изградено уж временно.

Трасето е построено през 2010 г. заради строителството на метрото в района и е трябвало да функционира само до 2012 г. Общината обаче не предприема нищо, за да го премахне. През 2017 г. граждани от квартала завеждат два колективни иска заради непоносимия шум и настояват трамваите да бъдат преместени.

Делото продължава осем години. През това време общината обжалва решенията на първите две инстанции с аргумента, че премахването на трасето за една година било невъзможно. Още: Софиянци отново искат премахване на трамвая по "Скобелев"

Ходът на делото

Първото осъдително решение е на Софийския градски съд от август 2022 г. През май 2023 г. Софийският апелативен съд го потвърждава. Общината отнася казуса до ВКС, но върховните съдии окончателно отхвърлят възраженията ѝ, напомня Lex.bg.

В жалбата си общината твърди, че искът е неправилно квалифициран като колективен и че не може да бъде ответник в подобно производство. ВКС обаче постановява, че гражданите са засегнати от едно и също нарушение и колективният иск е напълно основателен.

В решението се подчертава: "Наднорменият шум и вибрации от трамвайния транспорт, които нарушават правото на спокойствие и здравословна среда на живеещите в района, са типичен пример за колективен интерес, чиято защита следва да бъде осъществена чрез колективен иск." Още: Ремонтът на тунела под НДК и преместването на трамвая по бул. "Скобелев" остава мираж

Оплаквания на гражданите

Жителите на бул. "Ген. Скобелев" от години се оплакват от силен шум и вибрации. По трасето минават линии 1, 6, 7 и 27, като в пиковите часове на деня се движат по 28 мотриси на час. Единствената пауза е между 22:55 ч. и 4:56 ч.

Експертите по делото установяват, че при изграждането на трасето са нарушени нормативи за минимална ширина и отстояния от жилищни сгради. Измерванията показват превишения на допустимите нива на шум с между 10 и 15 децибела през деня и до 12 децибела през нощта – далеч над препоръките на Световната здравна организация.

Заключенията сочат още, че нито една мотриса не се движи с ограничената скорост от 5 км/ч – всички се движат със средно 18 км/ч, което увеличава вибрациите и риска за сградите.

Медицински експерти по делото предупреждават, че продължителното излагане на шум и вибрации води до нервно напрежение, стрес, сърдечносъдови и дихателни проблеми, както и отслабване на имунната система. Още: Столична община най-после ще махне релсите по „Скобелев“

Миналата година общината обяви, че са нужни поне 420 дни за преместване на трасето – 120 за проектиране и 300 за строителство, като и този срок е условен.

ВКС обаче е категоричен: "Хронологично изброените от ответника действия обхващат период от повече от 12 години, без резултат. Това е необосновано дълъг срок предвид значението на трасето за столичния транспорт. Невъзможността проблемът да бъде решен не може да изключи отговорността на общината."

