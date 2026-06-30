"Sofia2Go" с нови функции: Планиране на маршрути и следене на превозните средства

Мобилното приложение "Sofia2Go" на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) позволява на потребителите да свържат персонализираната си карта за градски транспорт чрез QR код, без посещение на пункт, съобщиха от пресцентъра на ЦГМ. Сред другите функции са планиране на пътуванията, следене в реално време на пристигащите превозни средства и разписанията на всички линии.

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Сред новите възможности в приложението са и карта с локациите на всички пунктове на ЦГМ и възможност за навигация до тях, както и запазване на любими маршрути, спирки и пунктове за по-бърз достъп.

Приложението трябва да се обнови, за да се получат всички нови възможности. Потребителите, които тепърва ще го инсталират, ще имат достъп до обновената версия.

"Sofia2Go" се използва от над 50 000 потребители. С това обновление то вече не е само приложение за виртуализация на Sofia City Card и зареждането ѝ, но е и цялостен спътник за всяко пътуване из града", каза директорът на ЦГМ Румяна Милова.

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Само за месец от началото на партньорството с Google с виртуалните карти Sofia City Card вече са осъществени близо 150 000 пътувания. Продължава съвместната работа с Apple за въвеждането на услугата и за потребителите на устройства с iOS, посочиха още от ЦГМ.

На 27 май Столичната община и Центърът за градска мобилност представиха приложението "Sofia2Go".