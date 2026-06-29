В Елин Пелин се проведе обучение по бедствия и извънредни ситуации

През последните седмици доброволците от Доброволно формирование – Елин Пелин проведоха обучения за реакция при бедствия и извънредни ситуации в училища на територията на община Елин Пелин. Обученията са част от съвместна инициатива на Националната асоциация на доброволците в Република България и UNICEF Bulgaria, насочена към повишаване на готовността на децата за действия при извънредни ситуации.

Учениците се запознаха с основните правила за поведение при бедствия, научиха как да реагират в различни ситуации и как предварителната подготовка може да помогне за опазването на човешкия живот и здраве.

Чрез практически демонстрации и интерактивни занимания нашите доброволци показаха, че знанието и спокойствието са най-важните помощници в кризисни моменти.

Благодарим на училищните ръководства, на Националната асоциация на доброволците в Република България, на UNICEF Bulgaria и на всички доброволци, които се включиха в реализирането на инициативата.

Да подготвиш едно дете как да реагира в трудна ситуация е също толкова важно, колкото и да му помогнеш, когато тя вече е настъпила.

Община Елин Пелин Национална Асоциация на Доброволците в Република България - НАДРБ